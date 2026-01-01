Заради национална 24-часова стачка на 29 май в Италия се очакват сериозни затруднения в авиационния, железопътния и градския транспорт, здравеопазването, образованието и други сектори, съобщава на интернет страницата си Министерството на външните работи (МВнР).

Железопътната стачка ще продължи от 21:00 ч. на 28 май до 21:00 ч. на 29 май, като са гарантирани минимални транспортни услуги в часовите пояси между 06:00 и 08:45 ч. и между 18:00 и 21:00 ч., съобщават от външното министерство. Възможни са закъснения, отменени влакове, нарушения в разписанията на метрото, автобусите и трамваите, както и забавяния и анулации на полети.

От министерството препоръчват на българските граждани, пребиваващи в Италия или планиращи пътуване до страната на 29 май, да следят актуалната информация в официалните сайтове на транспортните оператори и местните администрации.

Повече информация и съдействие при необходимост от консулска или кризисна помощ може да бъде намерена на страницата на външното министерство.