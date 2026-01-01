Социалните плащания са гарантирани - пенсиите и добавките и помощите за хората с увреждания, семействата и децата ще бъдат изплащани. Това увери на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) социалният министър Наталия Ефремова, която представи приоритетите и екипа си. В бюджета на МТСП основна част са социалните плащания, които най-често са обвързани с линията на бедност или минималната работна заплата (МРЗ), заяви тя.

Осигуряването на устойчивостта на пенсионната система е най-важният фокус в моята работа, обяви Ефремова. Тя посочи, че работата ѝ ще се базира и на няколко анализа, които очертават поетапни мерки. Важен е контролът върху събираемостта, борбата със сивата икономика е също важна, каза Ефремова. Според нея това ще допринесе за подобряването не само на вноските в общественото осигуряване, но ще покаже и “нетърпимост към недеклариран труд”. По думите й МТСП ще предложи изваждането на социални разходи от държавното обществено осигуряване и включването им в социалната система.

Относно пътната карта за пенсионната система Ефремова обясни, че ще се прави преглед и след това предложения за мерки за осигурителната система, която определи като “изключително консервативна”.

Моята лична цел за бюджета за 2027 г. ще бъде да работим по темата за майчинството, уведоми Ефремова. Когато пакетът от предложения бъде изработен и обсъден с финансовото министерство, ще бъдат представени, добави тя.

Продължава работата на МТСП по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а най-голямата инвестиция е за социалната инфраструктура при домовете за възрастни хора, заяви министър Ефремова в отговор на въпрос за европейското финансиране. Тя очаква до края на август да бъдат завършени реконструкцията и ремонтните дейности. Министърът отчете забавяне при изграждането на нови социални услуги за хора с увреждания, но увери, че се работи за това да няма загуба на финансиране.

Друга голяма инвестиция са обученията за дигитални умения, добави Ефремова. Тя увери, че няма проблем и при Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР). Ефремова отбеляза като важен и проектът “Избирам България”. За програмата “Храни и основно материално подпомагане” има недостатъчен финансов ресурс, посочи министърът. По думите й ще се осигурят средства за “Топъл обяд”, които да стигнат до края на 2027 г. с поетапно удължаване на договорите на общините.

Друг акцент в работата на новия екип на МТСП е пазарът на труда. Предстои преглед на методиките за социалната оценка на нуждите на хората. Ще се направи преглед за формите на възлагане на работа на близките членове на семейството, защото трудовият договор не винаги е най-подходящата форма.

Попитана дали в МТСП има “заложени бомби”, Ефремова отговори, че прегледът в структурите на ведомството не отчита високи или нерегламентирани разходи.

На въпрос за децата във Варна, които бяха намерени след издирване от властите, социалният министър посочи, че информацията се обобщава и се прави проверка за това какво се е случило назад във времето в семейството и защо се е стигнало до създалата се ситуация.

Ефремова представи заместник-министрите. Надя Клисурска ще отговаря за демографската политика, социалното включване и политиките за подкрепа на деца и семейства и хората с увреждания. Лилия Стоянович ще следи международната дейност и европейските въпроси, както и управлението на европейските фондове в МТСП. Данаил Русев ще отговаря за проблемите на пазара на труда, финансиране на обученията и мерките.