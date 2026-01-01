Разследват масов бой между ромски фамилии в Берковица, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 26 май квартал „Раковица“. Образувани са три досъдебни производства - едно производство за нанасяне на телесна повреда и две производства за унищожаване на пет автомобила.

Екипи униформени осъществят дежурства в квартала за осигуряване на обществения ред и потушаване на евентуално напрежението. Предстоят разпити на около 20 жители от квартала за изясняване на причините за възникналия конфликт.

Двама души - на 35 и 33 г. са задържани за нанасяне на телесна повреда на възрастен жител на същия квартал. При възникналия спор и сбиване между множество лица на ул. "Първи май" е причинена телесна повреда на 73-годишен местен жител, изразяваща се врана на главата от удар с камък.

Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение. 73-годишен мъж от квартала е задържан като извършител на повреждане на два автомобила, собственост на местни жителки.

При възникналия конфликт са нанесени материални щети на още три леки автомобила, собственост на различни жители на ромския квартал.