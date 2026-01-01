Най-големите проблеми са свързани с железопътния транспорт и „Български пощи“. Това заяви транспортният министър Георго Пеев.

„Не съм си представял мащабите на дейността. Това е един от най-големите работодатели в страната“, каза Пеев по отношение на железопътния сектор. По думите му през последните години само по европейски проекти са били изразходвани над 1 млрд. евро.

Той посочи, че Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е администрирало стотици договори на стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са стартирали още през 2015 г., но все още не са завършени.

По думите му има и договори, по които е започната работа, без да е осигурено финансиране.

„Около 765 млн. евро е стойността на договорите, по които са поети задължения, без да е осигурено финансиране“, заяви министърът.

„От нашия екип очаквайте повече действия и по-малко говорене“, каза още Пеев при представянето на своя екип.

БДЖ "Пътнически превози" има задължения от близо 30 млн. евро. "Това създава риск за услугата, която изпълняват", каза той.

Над 300 броя вагони, които оперират в мрежата са произведени и функционират от 70 години на миналия век.

БДЖ "Товарни превози" на практика е едно фалирало предприятие. Общият размер на задълженията му достига над 60 млн. евро като 80% от тях са просрочени.

Очаквайте подробности!