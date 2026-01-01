Прокуратурата привлече като обвиняеми трима мъже по досъдебни производства за закана с убийство и нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди при масовото сбиване на 6 юли в Асеновград.

По първото досъдебно производство като обвиняем е привлечен мъж на 59 г. за това, че е отправил закана с убийство спрямо четири лица - трима мъже и една жена, и това заканване е могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, съобщиха от обвинението.

По второто досъдебно производство като обвиняеми са привлечени двама мъже - на 40 и на 42 г. Единият тях е привлечен като обвиняем за това, че на същата дата и място по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на мъж, който е бил ударен с камък.

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Спрямо втория - на 40 г., е повдигнато обвинение за това, че е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на петима мъже. По делото е установено, че 40-годишният обвиняем е нанесъл телесни повреди на 15 лица, като пет от тях са с леки телесни повреди, за което е привлечен като обвиняем.

Към момента са назначени съдебномедицински експертизи, които да установят телесните повреди и на останалите 10 лица, след което предстои да му бъде повдигнато ново обвинение.

Установено е, че телесните повреди са причинени след прострелване с въздушна пушка. Един от пострадалите е полицейски служител, който е бил настанен в болница. Нито един от пострадалите не е с опасност за живота.

По третото досъдебно производство е установена съпричастност на шестима мъже, за които има данни, че са извършили хулигански действия, като същите се издирват от органите на МВР.

На 6 юли в един от кварталите в Асеновград е възникнал спор между представители на две враждуващи фамилии. Конфликтът е прераснал в масово сбиване с тояги, брадви, камъни, дървени сопи и стрелба с въздушна пушка. При безредиците са пострадали 16 лица, сред които и полицейски служител.

По досъдебните производства се извършват активни действия по разследването. Спрямо 40-годишния обвиняем е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1000 евро, а спрямо другите двама обвиняеми мярка за неотклонение „подписка“. Предстои преценка за привличането и на други лица в качеството им на обвиняеми.