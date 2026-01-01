Депутатът от „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев заради изказването му, че кабинетът „Петков – Василев“ е щял да остави България без природен газ. Според Василев подобни твърдения не отговарят на фактите, а договорът с турската компания БОТАШ е изключително неизгоден за страната.

„Разбрах, че вчера г-н Румен Радев е казал, че кабинетът „Петков–Василев“ – аз за такъв кабинет не знам, бил оставил България без газ. Някои български политици явно страдат от амнезия“, така отговори на премиера депутатът от „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Припомняме, че Румен Радев заяви, че „България високо цени приятелските си отношения с Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ“.

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По думите му по време на кабинета на Кирил Петков освен двата доставени танкера с втечнен природен газ са били договорени още пет, които според него са били достатъчни България да премине през зимния сезон. „Само че правителството на Гълъб Донев ги отказа, след което Радев подписа абсолютно неизгодния за България договор с БОТАШ“, каза Василев.

Той коментира и постигнатото споразумение за временно замразяване на плащанията по договора.

„Дотук добре. Въпросът е защо договорът с БОТАШ не е прекратен. Замразяването за 15 месеца оставя още девет години, през които ще трябва да плащаме по 500 хиляди долара на ден“, заяви депутатът.

На въпрос защо според него е бил подписан договорът, Василев отговори, че не може да посочи мотивите, но е категоричен, че той не защитава интересите на България.

„Не мога да ви кажа, но този договор е изключително неизгоден за България. Плащаме, без да получаваме нищо. Това е директно нарушаване на българския национален интерес. Може би когато господин Радев говори за национален интерес, говори за нечий друг национален интерес, а не за българския“, каза той.

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Според Василев остава неясно и какво съдържа подписаният протокол между България и Турция.

„Нямаме информация какво съдържа този протокол и това също е проблем. Когато става въпрос за милиарди от джоба на българските данъкоплатци, тези договори трябва да бъдат достояние поне на Народното събрание“, заяви той.

По думите му временното замразяване на плащанията няма да донесе реална полза за страната.

„Никаква. И без това не сме получавали нищо по този договор. Единственото е, че няма да се извършват определени плащания, но според информацията, която се появи в публичното пространство, ще трябва наведнъж да платим около 360 милиона долара“, каза Василев.

Запитан дали смята, че договорът с БОТАШ защитава интересите на Турция, той отговори:

„Смятам, че с договора с БОТАШ се защитава нечий национален интерес, но със сигурност не българският.“

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Василев коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс, свързани с откриването на секции извън Европейския съюз. Според него не вижда връзка между тези предложения и преговорите около договора с БОТАШ.

„Силно се съмнявам, че това е част от сделката. Тук става въпрос за многомилиарден договор. Ако турската страна е успяла да накара някой български политик да ѝ обещае тези милиарди и да ги подпише в договор, не вярвам да се откаже заради подобна причина“, заяви той.

В края на разговора Василев коментира и преизбирането на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ Антон Гечев. „Аз лично имам резерви към работата на господин Гечев“, каза Асен Василев.