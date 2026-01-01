След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, това предизвика реакции сред политиците у нас.

„Булгаргаз“ и „Боташ“ замразиха договора между двете компании за 15 месеца

"Прогресивна България"

Доколкото ми е известно, параметрите ще бъдат оповестени малко по-късно, но без съмнение анонсите първоначално говорят за сериозен пробив в положителен аспект от икономическа гледна точка за България. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в парламента относно договореното замразяване на договора с "Боташ".

В отговор на въпросите на опозицията защо, като този договор е бил толкова изгоден за България, сега се замразява, Петър Витанов обясни, че този договор е бил сключен при съвсем други обстоятелства, в съвсем друга международна обстановка, когато се е говорело, че руски газ повече няма да има никъде. "Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха, следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Румен Радев. Толкова е просто", коментира Витанов.

Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност е от много голяма полза за България всичко това, което е предоговорено, каза Витанов.

ГЕРБ

Отново сме свидетели на това как се постигат някакви договорки на тъмно, всъщност, както беше подписан и договорът с „Боташ“, коментира депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти в парламента относно подписания вчера протокол за замразяване на договора между "Булгаргаз" и "Боташ" за 15 месеца, след среща на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Петкова посочи, че до вчера се е разпространявала една мантра колко изгоден е този договор и сега не знаят да се радват или да страдат. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете - срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори, отбеляза Петкова.

Тя постави въпроса и какво ще се случи след размразяването на договора. Ако на 16-ия месец той бъде размразен, какво ще се случва с натрупаните задължения към настоящия момент, т.е. някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин и всъщност не знаем за сметка на какво е това замразяване на договора за 15 месеца, какво се договаря, какво са коментирали двете страни, каза Теменужка Петкова. Тя добави, че очакват отговори от управляващите.

В отговор на въпрос Петкова каза, че няма информация какво е предложено в замяна. На тези въпроси трябва да отговори премиерът Радев и колегите, които са били с него, най-вече енергийният министър трябва да даде отговори, тъй като тя обясняваше, че се водят преговори, в рамките на два месеца те ще бъдат приключени и ще бъде предоговорен договорът с "Боташ", посочи бившият енергиен министър. Очевидно не е толкова лесно да бъде предоговорен такъв договор, коментира Теменужка Петкова.

ДБ

Дълго време ни беше обяснявано, че „Боташ“ е изключително успешен договор. Тук възникват въпроси какво е обещано на Турция, за да може един толкова изгоден договор за страната да се замрази. Това каза пред журналисти Ивайло Мирчев от „Демократична България“ преди началото на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

Мирчев допълни, че според турското правителство договорът не е замразен, а се предоговаря.

България, за да пренася газ по „Боташ“, плаща три пъти повече, отколкото да пренася газ през Гърция, коментира още той. В резултат на договора, „Булгаргаз“ задлъжня с над 1 млрд. лева и е практически във фалит, а договорът е за 15 години, каза Мирчев.

„Какво е обещано на Турция, за да стане това нещо? Дали е свързано с инфраструктурни проекти в България или нещо друго?“, попита той.

По неговите думи е добре, че се предоговаря, но въпросът е на каква цена и България трябва да направи така, че да е изгоден за страната.

ДПС

Иво Цанев, ДПС: „Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко действие в тази посока е добро за наше страна.

„Възраждане”

„Турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната. Ако се окаже, че действително е воден разговор за предоставяне на концесия на магистрала Черно море на турска държава, това представлява държавна измяна.“, каза Костадин Костадинов.