Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВиК-Шумен. Това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградения довеждащ водопровод от язовир "Тича" към областния град, съобщи NOVA.

Довеждащият водопровод за Шумен е изграден с по-малък от необходимия диаметър, а от проекта е отпаднала помпена станция, каза министърът.

В сградата на Областната администрация той се срещна с областните управители на Шумен и Търговище, кметове на общини от двете области, народни представители, представители на местните ВиК дружества и областните пътни управления. В срещата участва и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска.

По думите на Шишков довеждащият водопровод е проектиран в периода между 2014 и 2017 г., като проектът е бил изготвен с по-малък диаметър на съоръжението. Дадени са 70 милиона лева, от проекта е изключена помпена станция, каза още министър Шишков.

Подготвя се мащабен план за справяне с безводието в страната

„Осигурено е европейско финансиране и на практика почти нулева възможност ние наистина да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството и, разбира се, всички кметове са изключително обезпокоени", добави той.

Шишков посочи, че проблемите не се ограничават до довеждащия водопровод. На много места водопроводната мрежа е на повече от 50 години, като това се отнася както за довеждащите съоръжения, така и за вътрешните водоснабдителни мрежи.

Предстои да бъде направен анализ на състоянието на водоснабдителната инфраструктура и да бъдат определени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.

Не можем повече да си позволяваме да правим проба-грешка и да правим проекти и след това инвестиции, които не ни вършат работа, посочи министърът. По думите му анализът трябва да установи къде е необходимо да бъдат подменени помпени станции и довеждащи водопроводи, къде трябва да се търсят нови водоизточници и в кои населени места приоритет трябва да бъде обновяването на вътрешната водоснабдителна мрежа.

В отговор на журналистически въпрос за липсата на разрешение за ползване на Лот 1 на новия довеждащ водопровод Шишков посочи, че една от причините е отпадането на помпена станция от проекта. „В момента това не предполага спокойната експлоатация на цялостното съоръжение. То няма акт 16 именно заради това“, каза министърът. По думите му експертите във ВиК сектора имат опасения за експлоатацията, тъй като част от съоръжението не е правилно оразмерена.

Шишков заяви, че ще бъде намерено техническо решение, което да позволи въвеждането на водопровода в експлоатация след необходимите изследвания и проби. Паралелно с това ще бъде извършен пълен анализ на причините, довели до промяната на проекта и намаляването на диаметъра на водопровода. Според министъра резултатите вероятно ще бъдат предоставени на прокуратурата.

„Тук става въпрос за огромна щета. Дали е виновен проектантът, дали е виновно някое политическо лице, което се е намесило и е казало да бъде променен проектът, ще разберем“, заяви Шишков.

Той подчерта, че проектът е изпълняван с европейско финансиране. По думите му в момента като възможно решение се разглежда изграждането на втори довеждащ водопровод.

Регионалният министър сравни проблемите в Шумен с установените при посещението му в Добрич. Според него в Североизточна България е необходимо не само осигуряването на финансов ресурс, но и подобряване на експертната подготовка и качеството на проектите.

По време на срещата са обсъдени и проблемите с пътната инфраструктура в региона. Шишков посочи сред основните проекти автомагистралите „Хемус“ и „Черно море“, както и бъдещото магистрално направление от Русе към Маказа, което ще се строи по-бързо. „Оттук нататък нас ни чака много работа, ние като държава, кметовете като представители на местната власт", каза още министър Шишков.

Посещението на министъра в Шумен е част от инициативата „Регионите говорят“, в рамките на която представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството провеждат срещи с местните власти за проблемите с водоснабдяването и инфраструктурата.

Шишков обяви началото на инициативата след заседанието на Министерския съвет миналата седмица. Вчера и днес той е на посещения във Варна, Добрич, Шумен и Плевен. С новата управа на ВиК - Варна ще намерим техническо решение да спрем водата на незаконните сгради в Баба Алино, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството във Варна на 17 август т.г. До края на следващата година трябва да има идеен проект и подробен устройствен план за автомагистрала "Черно море", уточни той в Добрич.