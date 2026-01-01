12 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на участък от южния обходен път на Хасково, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Те са на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД; „ГЕОСТРОЙ“ АД; „ЩРАБАГ“ ЕАД; ДЗЗД „ИМП ХАСКОВО 26“, в което участват: „ИСА 2000“ ЕООД, „МАРИЦА ИНФРА“ ЕООД, „ПИМК“ ООД; „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД; „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД; „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД; „ВДХ“ АД; „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД; „ПВ УЗУНДЖОВО” ДЗЗД; ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС 2026“, в което са: „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД и „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД; „АБ“ АД.

Бъдещият изпълнител ще трябва да изготви технически проект и ПУП за обекта и да изгради трасето. Предвижда се строителство на нова отсечка с обща дължина около 10,5 км, от които 8 км - част от Югозападния обход, свързващ път I-5 и път III-806 Хасково – Болярово, и още 2,5 км от Югоизточния обход на града. По проекта ще се рехабилитират и 4 км от първокласен път I-5, добавят от АПИ.

Новият участък ще бъде проектиран за скорост до 90 км/ч, като пътното платно ще бъде с ширина 7,5 м и 1,5-метрови банкети от двете му страни. Проектантските работи ще се извършат в три етапа, като срокът за изпълнението им е 570 календарни дни, а на строителството 540 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 33 309 815,33 евро без ДДС, като за реализирането ѝ ще се търси възможност за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

В момента Хасково е с частично изграден околовръстен път. През 1988 г. е построена югоизточната дъга на града, като част от трасето на републикански път I-5. Пътната отсечка преминава частично през урбанизирани територии и предвид нарастващия трафик след отварянето на ГКПП „Маказа“ е необходимо изграждането на нов участък.

През юни т.г. бяха отворени 11-те подадени оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на южния обходен път на Хасково. Работата на тръжната комисия продължава.