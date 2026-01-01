Областният управител Марин Богомилов направи оглед на подкопани основи на довеждащия водопровод към Велико Търново, съобщиха от областната администрация.

Огледът е във връзка с проблемни участъци от довеждащия водопровод за града. Проверката е организирана по инициатива на управителя на ВиК „Йовковци“ инж. Росен Найденов, който е сигнализирал за проблеми с бетонови основи и съоръжения, през и под които преминава захранващият водопровод за Велико Търново. По данни на дружеството проблемите са установени след наводненията през пролетта, при които са били подкопани основите и е била нарушена устойчивостта на съоръженията.

При огледа са проверени две места, на които водопроводът пресича дере и речно корито. Обсъдени са необходимите дейности за почистване на коритата и за укрепване на бетоновите основи и съоръжения.

Предстои почистване и укрепване на засегнатите участъци, както и ще бъде изготвен подробен план за изпълнение на дейностите и график за работа, са посочили експертите от дружеството. Подкопаните основи създават риск за съоръженията и за сигурността на водоснабдяването на Велико Търново, е посочил областният управител и е поел ангажимент да съдейства за координиране на действията между отговорните институции.

Преди дни Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - Велико Търново прие отчета за 2025 г., бюджета за 2026 г. и даде съгласие за кредитно финансиране на проект за изграждане на ВиК инфраструктура в региона.