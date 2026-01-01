43-годишен мъж е задържан след физическа саморазправа в благоевградския квартал „Еленово“. При скандала той ударил с твърд предмет по главата 38-годишен мъж, съобщиха от полицията.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 43-годишен благоевградчанин.

Побой в Крупник: Задържаха 36-годишен мъж, пострадалият е с фрактура на носа

Около 19:40 часа на 29 септември в ж.к. „Еленово“ в града, при възникнал скандал и физическа саморазправа, същият е нанесъл удар с твърд предмет в областта на главата на 38-годишен негов съгражданин, който е пострадал с комоцио и хематом.

За случая е уведомена РП-Благоевград. Започнато е разследване.