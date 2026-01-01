Мними майстори измамиха възрастна жена от смолянското село Кутела, съобщиха от полицията.

От жената са взети около 280 евро за ремонт на покрив, който не е извършен.

Жената е потърсила съдействие от полицейския инспектор, обслужващ района.

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Тя разказала, че двама непознати ѝ предложили да ремонтират покрива на къщата.

След оглед заявили, че са необходими около 200 евро за закупуване на материали.

Взели от нея около 280 евро и напуснали имота, без да извършат уговорения ремонт.

Мъжете са задържани - те са на 35 и 43 години, жители на община Първомай. Отнетата сума е върната на жената.