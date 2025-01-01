Днес отбелязваме празника на студентите.



През 1903 година 8 декември за първи път се отбелязва у нас като празник на единствения тогава в Княжество България университет - Висшето училище след решение на Академичния съвет от 30 ноември 1902 г. В решението се определя честването да бъде на 8 декември, когато се почитали Свети Седмочисленици, сред които и свети Климент Охридски.



През 1916 година за първи път 8 декември се отбелязва като студентски празник.



Празнуването на този ден е отменено след 1944 г. и датата е заменена със 17 ноември - Международен ден на студентската солидарност.



На 8 декември 1962 г. честванията на Софийския университет "Свети Климент Охридски" са възстановени. Понастоящем патронният празник на най-старото висше учебно заведение у нас е на 25 ноември.



На 28 октомври 1994 г. Съветът на ректорите на висшите училища обяви 8 декември за неучебен ден и за празник на българските студенти.