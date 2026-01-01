Елхово ще отбележи празника си и 101 години от обявяването си за град с разнообразна програма от събития – концерти, изложби, театрални постановки, спортни турнири, обявиха от Общината. Проявите, посветени на празника, започват на 17 март и ще продължат до 29 март.

Сцена за повечето културни събития ще е Народното читалище „Развитие 1893“. Концерт на Коцето Калки, Мартина Табакова и група „Медикус“ ще има на 17 март, а изложба на местни художници и концерт на самодейни състави – на 23 март. Моноспектакълът на Стефан Милков „Чудомирщини“ е на 24 март, а на следващия ден – комедията „Брак по спешност“ на Драматичен театър – Търговище. На 26 март е концертът на поп дуета Expose и местните рок групи „Брадати момчета“, Next Dimension и „Формация 3“.

Литературна вечер с поетесата Яна Арнаудова ще има на 20 март в Общинския детски комплекс, а на 24 март в Ритуалната зала ще бъде представена книгата „Хотел България тогава“ на Иван Желязков – основател и пръв директор на Етнографския музей в Елхово. На 27 март в залата на читалището ще се състои традиционният концерт на школите към Общинския детски комплекс, под мотото „Децата на Елхово празнуват“.

Денят на Елхово – 28 март, ще започне с молебен за здраве, успех и благоденствие в православния храм „Св. Димитър“. Тържествената програма ще започне в 11:00 часа на централния площад с духов оркестър и мажоретен състав, след което ще продължи с фолклорен концерт от Ансамбъл „Овчарска песен“ – Дорково. Концерт на група „Тангра“ и празнична заря ще поставят кулминацията на празника вечерта на площада.

Пълната програма със събитията за празника на града е публикувана на сайта и официалната фейсбук страница на Община Елхово. В нея са са включени и спортни събития – бридж турнир, боксов турнир, футболни срещи от първенството на областна група Ямбол, традиционният мотокрос в местността Дупките край Елхово.

С указ на Цар Борис ІІІ, който влиза в сила на 26 март 1925 г., Елхово придобива статут на град и турското име на населеното място Казълагач е заменено с българското Елхово. По традиция празникът на града се отбелязва в последната събота на март.