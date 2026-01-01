Ограничава се преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т по път I-8 Свиленград - Капитан Андреево, в област Хасково, поради пропадане на тротоарен блок на мостовото съоръжение при 370-ти км., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от път I-8 през пътно кръстовище с път II-88 и път II-89 по път II-89 към автомагистрала „Марица“ през пътен възел „Капитан Андреево“ към път I-8 и обратно.

Предстои екип на Институтът по пътища и мостове да извърши оглед и оценка на състоянието на съоръжението и да се издадат предписания за изпълнение на аварийни дейности по укрепването му.

Промяната в организацията на движение ще бъде в сила до пълното отстраняване на аварията и възстановяване на експлоатационното състояние на моста.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.