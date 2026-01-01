Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди 76 мм силно корозирал снаряд с взривател.

Министерство на отбраната

Боеприпасът е открит на жп прелез „Сторгозия“ в Плевен, съобщиха от Министерство на отбраната.

Военнослужещите, под ръководството на лейтенант Свилен Маринов и при спазване на всички необходими мерки на сигурност, унищожиха боеприпаса в покрайнините на града.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.