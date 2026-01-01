Нивото на ескалация е много високо. Това заяви служебният външен министър Надежда Нейнски пред журналисти във връзка с конфликта в Близкия изток.

"Много бих искала да кажа, че върви към затишие, но за съжаление към момента нивото на ескалация е много високо", каза тя.

Кабинетът за ескалацията в Близкия изток: Няма непосредствена заплаха за сигурността на страната ни

По думите й службите за сигурност, Министерството на външните работи, МВР са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да започнем да правим своевременни анализи.

Тя потвърди, че на този етап няма заплаха за България.

Днес от 16 часа в МВнР ще се проведе брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.