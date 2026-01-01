Сирени за тревога са прозвучали за кратко в района на британската военновъздушна база Акротири (Югозападен Кипър) малко преди 10:30 ч. местно (и българско) време днес, а жителите в района са получили предупреждение за „заплаха за сигурността“, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

Κύπρος: Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες https://t.co/4Ue3lgPQMv #Ant1news #Κυπρος pic.twitter.com/MSTxx9TkIu — Ant1news.gr (@AntennaNews) March 9, 2026

Сирените са спрени няколко минути след началото на тревогата, отбелязва медията.

Cyprus had advance warning of drone attack; terror suspects linked to Iran arrested in Larnacahttps://t.co/VdyMkLYVlM pic.twitter.com/Msvl2qWIIE

— Parikiaki Newspaper (@Parikiaki) March 9, 2026

Това е поредният случай, при който в района на Акротири прозвучават сирени, след като миналия понеделник понеделник британската база беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Миналата седмица говорител на британското министерство на отбраната заяви, че високата натовареност във въздушното пространство над и около Кипър, която е предизвикана от военната ескалация в Близкия изток и пренасочването на множество полети, е причина за многократните сигнали за тревога на средиземноморския остров.

Британската база в Кипър е ударена от дрон

Заради инцидента с разбилия се дрон редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър. На фона на покачването на напрежението в Близкия изток днес френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с президента на Кипър Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в намиращия се в западната част на Кипър град Пафос.