Сирени за тревога са прозвучали за кратко в района на британската военновъздушна база Акротири (Югозападен Кипър) малко преди 10:30 ч. местно (и българско) време днес, а жителите в района са получили предупреждение за „заплаха за сигурността“, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“. 

Сирените са спрени няколко минути след началото на тревогата, отбелязва медията. 

Cyprus had advance warning of drone attack; terror suspects linked to Iran arrested in Larnacahttps://t.co/VdyMkLYVlM pic.twitter.com/Msvl2qWIIE

Това е поредният случай, при който в района на Акротири прозвучават сирени, след като миналия понеделник понеделник британската база беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Миналата седмица говорител на британското министерство на отбраната заяви, че високата натовареност във въздушното пространство над и около Кипър, която е предизвикана от военната ескалация в Близкия изток и пренасочването на множество полети, е причина за многократните сигнали за тревога на средиземноморския остров. 

Британската база в Кипър е ударена от дрон

Заради инцидента с разбилия се дрон редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър. На фона на покачването на напрежението в Близкия изток днес френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с президента на Кипър Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в намиращия се в западната част на Кипър град Пафос. 

Кристиан Стратев/БТА
