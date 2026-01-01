Тревога бе обявена за кратко днес в британската база Акротири на остров Кипър, предадоха кипърският вестник „Сайпръс мейл“ и агенция Ройтерс.

Базата в Акротири е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Днес в Акротири прозвучаха сирени, а жителите получиха предупреждение на мобилните си телефони за текуща заплаха за сигурността, информира „Сайпръс мейл".

„Само за жителите на Акротири: Има опасност за сигурността. Моля, останете на закрито и не се придвижвайте до следващо нареждане“, бе посочено в СМС-а. Жителите също така бяха посъветвани да стоят далеч от прозорци и да се прикрият зад или под масивни мебели.

Няколко минути по-късно говорителят на правителството Константинос Летимбиотис обяви, че тревогата е отменена. Той обясни, че „е имало обект“ и уточни, че властите правят оценка на информацията, действайки съгласно мерките и протоколите в подобни случаи.

Ситуацията в Кипър е напрегната, след като в понеделник дронове удариха британската военновъздушна база Акротири. По данни на Кипърската новинарска агенция (КНА) дроновете са били изстреляни от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран ливанска групировка "Хизбула".

Скоро след нападението Гърция изпрати в Кипър две фрегати и самолети F-16 за укрепване на сигурността на страната. Сили със способности за борба с дронове обявиха, че изпращат също Франция и Великобритания.

Днес Испания обяви, че ще изпрати на „отбранителна“ мисия в Кипър фрегата, чиято задача ще бъде да ескортира френския самолетоносач „Шарл де Гол“ и корабите на гръцките военноморски сили, предаде Франс прес.

Италия също обяви, че ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър, предаде Франс прес.

„Заедно с Испания, Франция и Нидерландия, ще изпратим в следващите дни военноморски активи за защита на Кипър“, обяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред италианските депутати.