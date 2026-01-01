Областната дирекция на МВР в Бургас има нов шеф.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР - Бургас е временно преназначен ст. комисар Николай Ненков, който бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Калоянов.

Николай Ненков е роден на 11.01.1979 г в гр. Търговище. Завършил е Националния Военен университет "Васил Левски" в гр. В. Търново, а впоследствие и втора магистратура по психология в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Постъпва на държавна служба в МВР през м. февруари 2004 г., като последователно работи в сектор "Криминална полиция" на РПУ – Търговище, началник на РУ "Полиция" - Търговище и директор на ОДМВР – Търговище. Впоследствие е назначен за началник сектор "Престъпления против собствеността" към ГДНП. Многократно е награждаван за високи професионални постижения.