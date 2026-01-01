Първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и произвеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Росица Матева - зам.-председател и говорител на ЦИК съобщи, че 14 партии и 10 коалиции са допуснати до изборите на 19 април.

"Документи бяха подадени от 15 партии, но една оттегли заявлението за регистрация и бяха регистрирани 14. Подадени бяха заявления от 12 коалиции, но на две от тях им беше отказано", уточни Матева.

Важни дати

До 9 март изтича срока на инициативни комитети, които желаят на издигнат независими кандидати за участие в тези избори.

Промени в състава или наименованието коалиция може да се извършват до 14 март.

Особено важен срок, до 17 март - 17 часа в Районните избирателни комисии (РИК) трябва да се регистрират кандидатските листи.

На интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) вече е публикувана важна информация за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април. В рубриката „Избори за Народно събрание 19 април“, в подрубрика „За избирателите“, са публикувани броят на избирателите по предварителни избирателни списъци, както и адресите на избирателните секции. Така гражданите могат да се запознаят с тази информация директно от сайта на комисията. Това съобщи Росица Матева.

По думите ѝ Главна дирекция ГРАО предстои да активира на своята интернет страница възможност всеки избирател да проверява в коя избирателна секция има право да гласува.

Матева уточни още, че в същата секция „За избирателите“ на сайта на ЦИК от 7 март ще бъде активирана и възможността гражданите да проверяват дали фигурират в списъците за подкрепа на партия или коалиция за регистрация за участие в изборите.

„Имаме вече такива запитвания от граждани, така че нека бъдат търпеливи. Най-късно от 7 март тази възможност ще бъде активирана и ще могат да извършват проверка“, посочи тя.

Матева подчерта, че ако граждани установят, че фигурират в списъци, които не са подписвали, трябва да подават сигнали и жалби до Комисията за защита на личните данни, а не до Централната избирателна комисия, тъй като именно този орган е компетентен да разглежда подобни случаи.

По отношение на гласуването извън страната, тя обясни, че избирателите, които желаят да упражнят правото си на вот зад граница, могат да подават заявления писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път чрез интернет страницата на ЦИК.

Електронното заявление за гласуване извън страната

ще бъде активирано тази нощ в 00:00 часа на 6 март, българско време. Крайният срок за подаване на заявленията е 24 март.

iStock/Getty Images

Росица Матева съобщи още, че вече са назначени всички 31 районни избирателни комисии. По време на консултациите при областните управители съгласие за съставите е било постигнато само за две комисии, а в останалите случаи Централната избирателна комисия е назначила служебно съставите.

До момента са подадени четири жалби срещу решенията за назначаване на районни избирателни комисии – за Русе, Пловдив област (17-и изборен район), Търговище и Силистра.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е приела важно решение, свързано с назначаването на съставите на секционните избирателни комисии. За това съобщи говорителят на комисията Росица Матева.

Тя обърна внимание на районните избирателни комисии, които вече са приели решения за определяне броя на секционните избирателни комисии в съответните изборни райони преди ЦИК да приеме своето решение. По думите ѝ тези комисии трябва да изменят и допълнят решенията си, така че да ги съобразят с решението на Централната избирателна комисия, за да не се стига до разглеждане на жалби.

В решението си ЦИК е определила, че съставът на секционните избирателни комисии може да бъде до девет души. Причината е, че толкова са парламентарно представените партии и коалиции, които имат право на поне един член в комисията. Минималният състав не може да бъде по-малък от пет души.

От комисията подчертават още, че след назначаването на секционните избирателни комисии промени в персоналния им състав могат да се правят само при условията на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс. Такива случаи са подаване на оставка от член на комисията, влизане в сила на присъда, поставяне под запрещение или трайна невъзможност за изпълнение на задълженията.

Замени в съставите могат да се правят само при тези обстоятелства, както и в изборния ден, ако някой от членовете не се яви.

БГНЕС

В тази връзка ЦИК призовава кметовете на общини да не бързат със свикването на консултации, а парламентарно представените партии и коалиции да имат достатъчно време да съберат съгласието на предложените членове на секционните комисии. Целта е съставите да бъдат стабилни, да могат да преминат обучение и изборите да бъдат проведени законосъобразно.

От 6 март започва и разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. По думите на Матева този път тя стартира по-рано. ЦИК представя и ново лого и слоган.

В рамките на кампанията избирателите могат да участват активно, като във Facebook и Instagram страниците на комисията посочат своята причина да гласуват. Предложението, събрало най-много харесвания, ще стане част от визията на ЦИК.

По време на брифинга бяха зададени въпроси и за машинното гласуване. От ЦИК съобщиха, че от февруари 2021 г. държавата разполага с общо 12 837 машини за гласуване. Първоначално са закупени 9600 машини, а по-късно през 2021 г. още 1600 и 1637.

От комисията уточниха, че никога на национални избори не са използвани едновременно повече от 10 000 машини, което означава, че наличните устройства са достатъчни.

Машините се съхраняват в склад,

използван още от момента на закупуването им. Складът е частен, но е под охраната на МВР. Достъп до него имат само лица, предварително проверени от МВР и ДАНС и след разрешение от ЦИК.

По отношение на секциите в чужбина бе обяснено, че електронната система за подаване на заявления ще бъде активирана в 00:00 часа на 6 март, българско време. Срокът за подаване на заявления е до 24 март.

Решението за броя и местата на секциите извън страната ще бъде взето на 28 март от ЦИК по предложение на Министерството на външните работи чрез дипломатическите и консулските представителства. При определянето им ще се вземат предвид както подадените заявления, така и местата, където живеят най-много български граждани.

От ЦИК съобщиха още, че партия „Правото“ е оттеглила документите си за участие в изборите.

По време на брифинга беше повдигнат и въпросът за параваните за гласуване. Комисията вече е определила техните размери. В допълнение е прието решение, което позволява доставката да бъде централизирана от Министерския съвет или децентрализирана – чрез областните управители или общинските администрации.

Решението кой ще достави параваните трябва да бъде взето от Министерския съвет. От ЦИК уточниха, че при необходимост обществените поръчки за изборни материали могат да бъдат проведени по съкратени срокове съгласно Изборния кодекс.