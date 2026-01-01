По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 26-годишна гражданка на Непал, представила неистински документ пред служител на летище „Васил Левски“.

Инцидентът е станал на 1 март 2026 г., когато жената показала фалшиво разрешение за пребиваване при проверка на пътници за напускане на страната.

Тя е била задържана за срок до 72 часа, а прокуратурата е поискала най-тежката мярка за неотклонение.

Софийският районен съд се е съгласил с искането и е наложил задържане под стража.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.