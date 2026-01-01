Инцидент между водач на лек автомобил и тролейбусен шофьор е станал в Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 4 март около 11:05 часа на улица „Трети март“ е имало препречване на пътя между тях и е възпрепятствано движението. Незабавно местопроизшествието е посетено от полицейски служители на Първо РУ.

Установено е, че 58-годишен водач на тролейбус е спрял придвижването си по линия №5 заради 37-годишен шофьор на „Ситроен“, който е препречил пътя му лекия си автомобил.

Мъжът е демонстрирал агресивно поведение, като е отправял неприлични жестове с ръце към водача на тролея. Впоследствие е слязъл от колата си и е счупил странично стъкло на превозното средство.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Няма пострадали пътници. Движението в района е възстановено. По случая е уведомена РП – Плевен и е образувано досъдебно производство. Работа по изясняване на обстоятелствата продължава.

