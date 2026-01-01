Британският министър на отбраната Джон Хийли заминава днес за Кипър - четири дни след като дронове удариха британската база Акротири, разположена в южната част на острова, предаде Франс прес, като се позова на няколко британски медии.

Потърсено за коментар, Министерството на отбраната не е потвърдило незабавно това посещение, което се осъществява в момент, когато Лондон е критикуван от кипърските власти, че е забавил разполагането на подкрепления за защита на двете си бази на острова, отбелязва Франс прес.

Британският премиер Киър Стармър обяви преди два дни, че Великобритания ще изпрати разрушителя „HMS Dragon” и два хеликоптера, пригодени за прехващане на дронове, в Кипър, след като британската база Акротири бе ударена с два дрона, изстреляни от Ливан. Според източници, цитирани от Кипърската новинарска агенция (КНА), безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

Говорител на министерството на отбраната на Великобритания съобщи вчера, че британските военноморски сили "работят възможно най-бързо" за подготовката на разрушителя "HMS Dragon" за разполагането му в Кипър, но това може да стане не по-рано от следващата седмица, съобщи "Сайпръс мейл".