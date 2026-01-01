Австралийското правителство е изпратило два военни самолета като част от подготвяните мерки за подпомагане на австралийски граждани, които са блокирани в Близкия изток заради разрастващия се конфликт в региона.

След ескалацията на напрежението, предизвикана от американските и израелските удари срещу Иран, властите в Канбера подготвят различни сценарии за оказване на помощ на австралийци и постоянно пребиваващи в района.

Правителството призовава гражданите да използват възможностите за връщане чрез полети, когато това е възможно. В същото време Министерството на отбраната започна операция „Beech“, която е част от усилията на консулските служби за оказване на помощ на австралийците в региона.

Като предпазна мярка са разположени транспортен самолет C-17A Globemaster на Кралските австралийски военновъздушни сили и самолет-танкер KC-30A. От съображения за сигурност правителството не съобщава къде точно са изпратени машините.

По данни на властите около 24 000 австралийски граждани се намират само в Обединените арабски емирства, като част от търговските полети към Австралия вече започват постепенно да се възстановяват.

Междувременно правителството на Нова Зеландия също обяви, че ще изпрати два самолета на своите отбранителни сили, за да евакуира гражданите си от региона.