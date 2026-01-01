Присвояване на намерени пари в търговски обект разследват в Първо Районно управление в Русе, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

В районното е прието заявление от мъж от русенско село, че му е била отнета парична сума в размер на 360 евро.

По негови данни сумата била в плик - поставен в джоб на връхната му дреха, били изпаднали от там при посещение на фризьорски салон в Русе и взети от неизвестно лице.

По случая е заведена преписка и се извършва проверка за изясняването му и установяване на извършителя.