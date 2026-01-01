Старши комисар Мирослав Милков е новият директор на ОДМВР-Видин. Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев досегашният заместник-директор Мирослав Милков е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Видин.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов представи днес старши комисар Милков пред ръководния състав на дирекцията.

ОДМВР-Видин

Старши комисар Мирослав Милков е роден през 1978 г. в гр. Видин. Завършил е АМВР през 2006 г. - бакалавър по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”. Има магистратура по специалността „Правен режим на защитата на националната сигурност“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през 2006 г. като разузнавач в РУ-Белоградчик. Заемал последователно длъжностите разузнавач, началник на участък „Нов Път“ от 2012 г., началник на РУ–Видин от 2018 г. и заместник–директор на ОДМВР-Видин от 2020 г.

Досегашният директор на ОДМВР-Видин старши комисар Петър Коцин е преназначен на друга длъжност в системата на МВР в столицата.