Служители на Районното управление в Монтана установиха жителка на областния град, изхвърлила в контейнер за смет ръчна граната.

Взривното устройство е обезвредено от служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

На 3 март около 15.15 ч. на ул. "Веренишка" при контейнери за строителни отпадъци, намиращи се в района на бензиностанция в Монтана местен жител забелязал жена, изхвърляща боклук, от който паднала ръчна граната.

Мъжът незабавно подал сигнал на тел. 112. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група на Районното управление в града, като било поискано съдействие и от служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

При извършения съвместен оглед гранатата е иззета и мястото обезопасено. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия по „горещи“ следи, е установено, че гранатата е изхвърлена от 43-годишна жена от град Монтана.

Тя заявила, че открила гранатата и още такива вещи при разчистване на наследствен имот в село Георги Дамяново. После доброволно предала още една ръчна граната и пет бойни патрона за нарезно оръжие, с неустановен калибър. По случая е образувано досъдебно производство.