Министерството на националната отбрана на Турция съобщи в сряда, че системи на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана в Източното Средиземноморие са прихванали иранска балистична ракета. По данни на Анкара ракетата е била изстреляна от Иран, прелетяла е над въздушното пространство на Ирак и Сирия и се е насочвала към турското въздушно пространство.

Отломки от прехващащия боеприпас са паднали в района на градчето Дортьол в турския окръг Хатай. За момента няма информация за жертви и ранени вследствие на инцидента.

"Имаме право да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна", съобщават от Министерството на отбраната.

Турция предупреждава всички страни да се въздържат от стъпки, които биха довели до разрастване на конфликта в региона и подчертава, че в тази връзка ще продължи разговорите с НАТО и с останалите си съюзници.

Военновъздушната база Инджирлик се контролира и управлява от турските военни, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения, САЩ имат над 1000 военни в Инджирлик.