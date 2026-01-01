Във втория епизод на „NOVA LAB Баланс“ журналистът Лора Инджова разговаря с психотерапевта и писател Мадлен Алгафари. Срещата проследява вътрешния процес, през който преминават съзнанието и душата при загуба на близък човек. Има ли здравословен начин да се преживее липсата, как реагира тялото на стреса и как действат вътрешните защитни механизми в подобни моменти.

Болката след смъртта на любим човек всеки изминава по своя начин. „При някои хора преминаването през различните етапи на загубата може да отнеме година, а други изобщо могат да откажат да се разделят с нея“, казва Мадлен Алгафари. В тези думи се съдържа и различието в индивидуалните реакции – от постепенно приемане до продължително задържане в скръбта.

Темата засяга и физическите измерения на преживяното. Дали болестите на тялото могат да бъдат резултат от стреса след тежка загуба. Какви са механизмите, чрез които организмът реагира на силен емоционален натиск. Разговорът с психотерапевта проследява връзката между психичното състояние и телесните реакции, без да се отделя едното от другото.

Тревожността е друга линия в епизода. В контекста на скръбта тя се проявява като напрежение, безсъние, постоянна вътрешна готовност за опасност. Поставен е въпросът как може да бъде преодоляна. Алгафари не предлага универсална формула, а насочва вниманието към осъзнаването на преживяното и към допускането на чувствата като част от процеса.

Гневът е естествена реакция, казва психотерапевтът. Той се появява в различни посоки – към съдбата, към лекарите, към близките, към самия себе си. В епизода се търси отговор на въпроса как този гняв може да намери здравословен израз. Темата не се свежда до потискане или до избухване, а до разпознаване на емоцията и даването ѝ на форма, която не разрушава.

Социалният акцент също присъства. „Плаща ли все още българинът данък обществено мнение и продължава ли да се вълнува от отговора на въпроса: „Какво ще кажат хората?“ Този въпрос очертава културния контекст, в който се преживява скръбта. Личната болка често се пресича с очакванията на средата – как да се държим, колко дълго да скърбим, кога е „редно“ да продължим напред. В епизода темата е поставена директно, без заобикаляне.

Един от силните моменти в разговора е свързан с рецитала на стихотворението „Детето в теб“. Мадлен Алгафари представя своя текст в студиото. Стихотворението насочва вниманието към вътрешното дете – онази част от личността, която носи спомените, страховете, но и способността за доверие и искреност. „Забравяме ли да чуваме гласа на нашето вътрешно дете?“ Темата за детето в нас е поставена редом до темата за загубата – като напомняне, че преживяванията от ранните години често се активират именно в моменти на силна болка.

Разговорът постепенно преминава и към по-широки хоризонти. Древните мъдрости и съвременната квантова физика са посочени като пресечна точка в търсенето на смисъл за края и началото. Темата не е развита като теоретичен спор, а като опит да се види загубата отвъд чисто биологичния факт. Поставя се въпросът за границата между край и продължение, между отсъствие и присъствие в различна форма.

Епизодът поставя и въпрос, насочен към самата професия: „При кого ходят самите психоаналитици на терапия?“ Темата отваря поле за размисъл върху необходимостта от подкрепа дори за онези, които професионално подкрепят другите. В този контекст се обсъжда и изборът на терапевт. Подчертано е защо, ако в даден момент човек реши да потърси помощта на психотерапевт, той не трябва да бъде част от приятелския му кръг. Разграничението между професионална роля и лична близост е представено като условие за яснота и ефективност в работата.

Разговорът се движи между личното и общото, между конкретния човешки опит и по-широките въпроси за смисъла. Темата за загубата не е разгледана като еднократен акт, а като процес с различни етапи. Посочено е, че при едни хора този процес може да продължи година, а при други да остане незавършен, ако отказът от раздяла надделее.

В студиото темите се редуват без рязка смяна – от болката към гнева, от тревожността към вътрешните защити, от личната история към културните модели. Централният въпрос остава: има ли здравословен начин да се справим с липсата на починалите си близки? Отговорът не е формулиран като рецепта, а като процес на преминаване през различни състояния.

Стихотворението „Детето в теб“ се вписва в този процес като пауза за вглеждане. Въпросът „Забравяме ли да чуваме гласа на нашето вътрешно дете?“ остава отворен. Той насочва вниманието към онези вътрешни пластове, които често остават встрани в ежедневието, но се активират при силни сътресения.

Епизодът на „NOVA LAB Баланс“ събира в едно темите за скръбта, физическите реакции, гнева, общественото мнение и нуждата от терапия. Разговорът очертава пространство, в което загубата може да бъде изговорена, без да бъде омаловажавана или драматизирана. В центъра остава човешкият опит – различен по продължителност и интензитет, но неизбежен като част от живота.

