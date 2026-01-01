Обобщената информация от КЗП все още я очаквам, но е притеснително това, което виждаме за цените на тока.От 8000 жалби само 1 да е уважена. Това просто не е логично. Продължаваме да правим анализи и ще мобилизираме всички държавни инструменти. Също така сме в контакт с КЕВР и наистина се надяваме на активни действия от тях. Това каза в изявление пред журналисти служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Никой военен конфликт не се отразява добре за икономиката, особено когато е толкова близо до нас. В краткосрочен план не очакваме сътресения, премиерът също го подчерта, но както виждате, ситуацията се изменя, ние я следим и взимаме всички превантивни и оперативни мерки, когато и както е необходимо, каза още тя.

Щонова обяви, че е разговаряла с КЗП да стартират проверки по бензиностанциите. Ще се анализира информацията, за да видим ако има вдигане на цените дали то е правомерно. "Както вече беше споменато, имаме запаси, които би трябвало да са още на старите цени".

