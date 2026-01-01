Първата група български граждани от Близкия изток са напът за вкъщи, очакваме ги по-късно днес на летище "Варна", съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание.

Гюров благодари на министрите на външните работи, на транспорта и на туризма за неуморната работа в последните дни и часове, както и на техните екипи и институции, които са свързани с тази дейност.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи вчера на брифинг в Министерския съвет след среща при премиера Андрей Гюров, че тази сутрин ще започне изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта в Близкия изток. Вече сме организирали изтеглянето на българите от Оман, посочи тогава министърът. В отговор на въпрос за полета, Нейнски отговори, че се очакват около 300 души и добави, че предстои прибирането на българи и от Абу Даби и Дубай.

До осем самолета с различен капацитет, както и при необходимост правителственият самолет „Еърбъс A319“, са в готовност за изпълнение на евакуационни полети на български граждани от Близкия изток в кратки срокове, съобщиха и от Министерството на транспорта и съобщенията.

Властта увери: Достатъчно самолети са в готовност, в сряда са първите полети на българи от Близкия Изток

Българско семейство остана блокирано в Оман заради ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Мариян Кирилов и съпругата му са в курорта Салала по време на почивка, когато напрежението в региона довежда до ограничения във въздушния трафик и несигурност около полетите.

„Живеем сравнително добре. Тук е спокойно. Настанени сме в хотела. Но от друга страна се притесняваме поради неизвестността кога ще се приберем обратно“, разказа пред NOVA Мариян Кирилов.

По думите му към момента няма яснота кога точно ще могат да излетят. „Сега още нямаме никаква конкретна информация за обратен полет“, допълва той.

Семейството е част от организирана група туристи. „Ние сме тук на организирана почивка от туроператор. Фирмата има представител тук заедно с нас, който обаче е в друг хотел. Поддържаме постоянна връзка с него“, обяснява Кирилов.

Най-голямото притеснение на групата е противоречивата информация. „Основното ни притеснение е, че получаваме разнопосочна информация от него и от медиите в България“, казва той.

В хотела, в който са настанени, има девет българи, а цялата група в Салала е около 75 души. Създадена е чат група за координация. „Всеки ден презаверяват престоя ни с още по един ден и казват: ''Очакваме информация'', разказва Мариян.

Летището в района работи частично. „Има вътрешни полети и няколко международни през последните два дни. Туристи от други държави, като Полша и Чехия, си заминаха от нашия хотел. Тоест, оперира летището, но това, което постоянно получаваме като информация, е, че няма коридор“, обяснява той.

По думите му от една страна се съобщава, че ще бъде изпратен самолет от България, а от друга - че вече има самолет на място, който „не може да излети, защото няма коридор“.

От началото на кризата групата живее в постоянна готовност. „От първи сме в готовност - със събрани куфари и чакаме някаква информация“, казва Кирилов.

Въпреки напрежението, условията са нормални. „Имаме подслон, храна, условията са нормални. Под напрежение, но без проблеми“, споделя Мариян. Туроператорът удължава престоя за своя сметка. „От нас не са изисквани плащания“, уточнява той.

Дните минават в очакване: „Сутрин закусваме, след това очакваме информация какво ще се случи. Към 12 часа трябва да презаверим картите си за стаите и след това може спокойно да се разхождаме из комплекса“.

Навън няма ограничения. „Няма проблем, разхождаме се, ходим на плажа“, допълва той.