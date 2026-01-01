Властта увери, че има достатъчно самолети в готовност да извършат полети на българи от Близкия Изток, а първите полети вероятно ще бъдат в сряда сутрин. Изявление премиерът Андрей Гюров направи след извънредна среща с министри за ситуацията в Близкия Изток. На срещата с премиера присъстваха служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” Анелия Маринова.

"Днес ситуацията в Близкия изток се променя, динамична е, следим отблизо развитията и фокусът на МС и на отделните министерства е извеждането на българските граждани от региона", каза премиерът.

Той обясни, че се следи ситуацията и ще се види кога могат да се осигурят слотове за провеждане на полети. "Обсъждат се много възможности, приоритет е сигурността. Това, което помолих да бъде направено и очаквам в следващите дни да заработи е координацията между отделните институции, най-вече от ситуационния център в МВнР - информация и списъци за броя на българските граждани, къде имаме готовност, да се заявят необходимите маршрути", обясни премиерът.

Йотова след среща със службите: Няма опасност за България, обстановката се следи под лупа

"Имаме осигурени достатъчно самолети, които са готови да извършат полети при потвърждаване на маршрути, те са в готовност, надявам се в следващия ден да имаме извършени полети и граждани, които са се прибрали в България. За нас е важно да имаме координация между всички служби и информацията да пристига по най-бързия възможен начин", каза още Гюров.

Надяваме се рано сутринта утре да започнем с първите полети по изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта, обяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

БТА

Вече сме организирали изтеглянето на българите от Оман, откъдето се очаква да се качат около 300 души., посочи министърът.

"Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и фирми, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха", обясни Нейнски.

По думите й към момента са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани. Част от страните в региона не изискват спешни действия - например в Саудитска Арабия летищата функционират нормално и не се налага евакуация. В други държави обаче има значителен брой българи - туристи, хуманитарни случаи или хора, които желаят да напуснат зоната на конфликта. Списъците се актуализират постоянно, а при необходимост конкретните числа ще бъдат оповестени публично.

Решенията за това какъв тип самолет да бъде изпратен и до коя дестинация зависят от предоставените въздушни слотове и разрешения за полет, които се определят според динамичната военна обстановка. Възможно е даден слот да бъде оттеглен в последния момент при влошаване на сигурността, което налага ново искане и координация.

В отговор на въпрос, свързан с опасения за сигурността заради наличието на самолети КС-130 на летището в София и риска страната да се превърне в потенциална цел на фона на ескалацията в региона, служебният премиер Андрей Гюров заяви, че институциите получават навременна информация за състоянието на българските мисии и поддържат постоянен контакт със съответните служби. Подадени са координатите и броят на хората, намиращи се в различните точки, така че действията да бъдат координирани с операциите на терен. По думите му всички мерки се предприемат в тясно взаимодействие със службите за сигурност, с цел минимизиране на рисковете.

По отношение на цените на горивата и енергоносителите премиерът посочи, че вече има реакция на международните борси и се очаква в близките дни цената на петрола да продължи да се повишава, като притеснително е и увеличението на цената на газа. Той отбеляза, че България разполага с дългосрочен договор, базиран на усреднена цена и петролни деривати, което позволява краткосрочни и кризисни колебания да бъдат поети без съществено увеличение на цената на природния газ за страната.