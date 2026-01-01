Външните министрите на страните от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) проведоха във виртуален формат своето 50-о извънредно заседание вчера, под председателството на министъра на външните работи на Бахрейн и председателя на настоящата сесия на Министерския съвет на ССЗ д-р Абдуллатиф бин Рашид Алзаяни, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

В заседанието участваха министрите на външните работи на Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Оман и ОАЕ, както и генералният секретар на Съвета Джасем Мохамед Албудайуи.

Заседанието бе свикано по повод иранските атаки срещу страните от ССЗ започнали в събота, 28 февруари 2026 г.

Страните обсъдиха мащабните щети в резултат на иранските атаки, включително удари по граждански обекти и жилищни райони, които освен материалните разрушения са създали заплахи за сигурността, безопасността и живота на гражданите и временно пребиваващите лица. Бяха обсъдени и необходимите мерки и стъпки за координиране на усилията за възстановяване на сигурността и стабилността и за постигане на мир в региона.

Съветът на министрите изрази твърдото си отхвърляне и най-остро осъждане на тези отвратителни атаки, насочени срещу държавите от ССЗ, както и срещу Йордания, които представляват сериозно нарушение на суверенитета на тези държави, на принципите на добросъседство и явно отхвърляне на международното право и Устава на ООН, независимо от каквито и да било причини или оправдания. Освен това насочването на удари срещу цивилни лица и граждански обекти представлява тежко нарушение на нормите на международното хуманитарно право.

Съветът подчерта пълната солидарност между членуващите в него държави и потвърди тяхната единна позиция при противопоставянето на тези атаки. Бе изтъкнато, че всяка атака срещу една от страните представлява пряка атака срещу всички, в съответствие с Устава на ССЗ и Споразумението за съвместна отбрана. Съветът потвърди, че страните членки запазват законното си право на отговор съгласно член 51 от Устава на Организацията на обединените нации, който гарантира правото на индивидуална или колективна самоотбрана в случай на въоръжено нападение, както и да предприемат всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и стабилност.

Съветът даде висока оценка на ефективността и готовността на въоръжените сили и системите за противовъздушна отбрана на държавите членки, които успешно прехванаха ракетните и дроновете, като по този начин неутрализираха заплахите, ограничиха последиците и защитиха човешки животи, обекти и стратегическа инфраструктура.

Съветът подчерта, че предвид тази неоправдана иранска агресия срещу държавите от ССЗ, страните членки ще предприемат всички необходими мерки за защита на своята сигурност и стабилност и за опазване на своите територии, граждани и временно пребиваващи лица, включително запазват възможността за отговор на агресията.

Въпреки многобройните дипломатически усилия на държавите от ССЗ за предотвратяване на ескалацията и въпреки уверенията, че техните територии няма да бъдат използвани за извършване на каквито и да било атаки срещу Иран, Ислямската република продължи военните операции, насочени срещу страни от Съвета.

Съветът подчерта спешната необходимост тези атаки да бъдат незабавно прекратени, за да се възстановят сигурността, мирът и стабилността в региона. Беше изтъкната и важността от гарантиране на сигурността на въздушното и морското пространство, защитата на регионалните водни пътища, гарантирането на сигурността на веригите за доставки и поддържането на стабилността на световните енергийни пазари.

Съветът потвърди, че стабилността в Персийския залив не е само регионален въпрос, а основен стълб на световната икономическа стабилност и на морската навигация.

Съветът на министрите призова международната общност да осъди и категорично да заклейми тези атаки и призова Съвета за сигурност на ООН да поеме своите отговорности, като заеме незабавна и твърда позиция за предотвратяване на подобни нарушения, които застрашават живота на цивилните, и да гарантира, че те няма да се повторят предвид тежките последици за регионалния и международния мир.

Министрите също така изразиха от името на страните членки благодарност и признателност към братските и приятелски страни, които осъдиха и заклеймиха иранските атаки и заявиха своята солидарност и подкрепа към страните от ССЗ в предприеманите от тях мерки за защита на техния суверенитет, сигурност и стабилност.

Освен това Съветът отбеляза, че държавите членки винаги са подкрепяли диалога, преговорите и решаването на всички въпроси с Иран, като даде висока оценка на ролята на Оман в това отношение.

Съветът потвърди и значението на диалога и дипломацията в отношенията между държавите, като подчерта, че това е единственият път за преодоляване на настоящата криза и за запазване на сигурността на региона и безопасността на неговите народи. Беше изтъкнато, че всяка ескалация би подкопала регионалната сигурност и би въвлякла региона в опасни процеси с катастрофални последици за международния мир и сигурност.

В заключение на заседанието съветът на министрите изрази своите съболезнования и най-дълбока съпричастност към семействата на жертвите и пожела бързо възстановяване на ранените.