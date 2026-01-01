Жител на Самоков е платил местните си данъци и такси с фалшива банкнота от 200 евро, съобщиха Областната дирекция на МВР – София. Сигналът в полицията е получен на 27 февруари от служител на Община Самоков.

След приключване на работния ден и отчитане на събрания оборот е установено, че е банкнотата е неистинска. Тя е изпратена за експертна справка в Българската народна банка. По случая е регистрирана преписка.

Секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова потвърди за БТА случая. Тя посочи, че това е първи такъв случай, откакто България е част от еврозоната, а все още хората предпочитат да плащат в брой.

В началото на този месец двама мъже бяха задържани в Самоков, след като са платили с фалшиви евро банкноти. В края на миналия месец турист в Боровец бе платил с фалшива банкнота от 500 евро.