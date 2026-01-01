Хаосът в пътуванията се разпространи в Близкия изток и отвъд него, което доведе до рязък спад на акциите на авиокомпаниите в понеделник, тъй като превозвачите в Персийския залив удължиха пълните спирания на полетите, причинявайки големи смущения на някои от най-натоварените летища в света, съобщава Блумбърг.
Emirate, най-голямата международна авиокомпания в света, спря всички операции до и от Дубай до 15.00 ч. местно време в понеделник и предупреди за смущения при полети до четвъртък, пише БНР. Etihad Airways удължи анулирането на полети до 14.00 ч. в понеделник, докато Qatar Airways заяви, че полетите до и от Доха са спрени поради затварянето на катарското въздушно пространство.
Смущенията се разпространиха в цяла Азия, като Cathay Pacific Airways отмени някои услуги до Близкия изток до 5 март. В Индия спирането на полетите на IndiGo беше удължено до вторник.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бомбардировките срещу Иран ще продължат, докато целите не бъдат постигнати, което доведе до спад на акциите на авиокомпаниите, тъй като инвеститорите осъзнават негативното въздействие на отменените полети, затварянето на въздушното пространство и продължителните смущения в пътуванията.
Акциите на Cathay спаднаха с до 7% в началото на търговията борсата в Хонконг, докато акциите на Singapore Airlines се понижиха с до 7,5%, а тези на Qantas Airways загубиха до 10%.
Гражданската авиационна служба на Обединените арабски емирства заяви, че е обслужила над 20 000 пътници, засегнати от прекъсването на полетите. Десетки хиляди хора са блокирани в регион, който функционира като глобален суперконектор, свързващ две точки на планетата с една-единствена спирка, отбелязва Блумбърг.
Няколко летища в Персийския залив бяха засегнати от кръстосания огън, след като Иран изстреля ракети и дронове в региона в отговор на първоначалната атака в събота от израелските и американските въздушни сили.
Летището в Абу Даби съобщи, че един човек е загинал, а няколко са ранени през нощта, след като емирството е прихванало ирански дрон. Главното летище в Дубай, най-натовареният международен център в света, съобщи за щети на конферентна зала, при която са ранени четирима служители. Главното летище на Бахрейн беше атакувано от дрон през нощта, което причини щети. Летището на Кувейт също беше ударено от дрон и редица служители получиха леки наранявания.
Въпреки че Персийският залив е свикнал с прекъсванията на полетит, тъй като небето над големи части от Близкия изток е претърпявало ограничения няколко пъти през последните две години, пълното спиране за много часове в голям мащаб е безпрецедентно. Ситуацията подчертава залозите в конфликта, който противопоставя Иран срещу Израел и САЩ и дестабилизира богатия на енергийни ресурси регион.
Мащабното спиране на всички въздушни услуги ще наруши сериозно фино настроените планове на глобалните движения на самолетите. Вече много самолети и екипажи не са на позиция поради затварянето на въздушното пространство, което означава, че вероятно ще са необходими дни, за да се обработи натрупаният брой полети, дори след като операциите бъдат възобновени.
На други места индийската служба за гражданска авиация заяви, че местните превозвачи са отменили 410 полета в събота, а 444 се очаква да бъдат отменени в неделя. Авиокомпании по целия свят, от Канада до Европа и Сингапур, заявиха, че са преустановили услугите си до Близкия изток.
Emirates, Qatar Airways и Etihad са прекарали десетилетия в изграждане на огромни самолетни флотилии, които насочват пътници през техните хъбове, превръщайки Близкия изток във жизненоважна артерия за глобалните въздушни потоци. Авиокомпаниите са се превърнали в основен двигател на растежа в Персийския залив, тъй като се променят от посредници на трансфери към привличане на бизнес и туризъм в региона, отбелязва още агенцията.
