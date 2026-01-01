Българският спорт загуби една от най-големите си фигури. На 68-годишна възраст от този свят си отиде легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор Георги Велинов, по-известен сред хилядите фенове като Джони. Скръбната вест бе съобщена от лидера на привържениците на "армейците" Иван Велчев, след като в последните седмици състоянието на обичания страж се бе влошило сериозно.

Велинов прекара последните си дни във ВМА, където лекарите се бориха за живота му, припомня gong.bg. От години любимецът на феновете водеше тежка битка с онкологично заболяване на челюстта, като премина и през сложна операция в Турция. Въпреки несломимата си воля и подкрепата на цялата общественост бившият Футболист на годината не успя да спечели последното си голямо изпитание. Неговата кончина остави огромна празнота в сърцата на всички, които се докоснаха до неговото майсторство и доброта.

Славният път на Георги Велинов на терена бе осеян с множество триумфи, които го превърнаха в истинска икона за Сектор "Г". Той стана шампион на страната шест пъти и вдигна Купата на България четири пъти. През 1981 година бе обявен за най-добрия футболист у нас, а година по-късно бе основен стълб в отбора, достигнал до паметния полуфинал за КЕШ. "Светъл ти път, шампионе... Завинаги в сърцата ни!", написа Иван Велчев в емоционалното си послание.