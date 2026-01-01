Руският президент Владимир Путин нарече днес смъртта на Върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, и на членове на неговото семейство "цинично" убийство, предаде Ройтерс.

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право.

"Моля, приемете моите най-дълбоки съболезнования във връзка с убийството на Върховния лидер на Ислямска република Иран, Сейед Али Хаменей, и членове на неговото семейство, извършено с цинично нарушаване на нормите на човешкия морал и на международното право", каза Путин в обръщение към иранския си колега Масуд Пезешкиан, разпространено от Кремъл.

Осемдедесет и шест годишният Хаменей загина при въздушен удар в рамките на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Иран.

"Хаменей ще бъде помнен като изключителен държавник, с огромен личен принос за приятелските руско-ирански отношения, които издигна до равнище на всеобхватно стратегическо партньорства", казва руският държавен глава.