Ирак обяви днес тридневен траур след смъртта на иранския аятолах Али Хаменей при ударите на Израел и САЩ срещу съседен Иран, предаде Франс прес.

"С дълбока тъга поднасяме нашите съболезнования на благородния ирански народ и на целия мюсюлмански свят след смъртта на аятолах Али Хаменей по време на този отявлен акт на агресия", заяви говорителят на иракското правителство Басем ал Ауади при обявяването на тридневния траур в страната.

Ал Ауади призова за незабавно прекратяване на военните операции, които "тласкат региона към нови нива на безпрецедентно насилие".

Днес сутринта стотици протестиращи се опитаха да нахлуят със сила в обезопасената зона, в чиито предели се намира посолството на САЩ в Багдад, установи кореспондент на АФП на място.

"Досега опитите им да нахлуят в зоната бяха неуспешни, но те продължават да се опитват да пробият кордона от силите за сигурност", заяви представител на службите за сигурност на Ирак пред АФП.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит

Иракското правителство заклейми вчера "необоснованата агресия" срещу Иран, като предупреди, че няма да позволи въздушното пространство и територията на Ирак да бъдат използвани за военни операции.

Иран упражнява значително влияние върху иракската политика и подкрепя въоръжени групировки, чиято власт се увеличи както в политически, така и във финансов план в Ирак. Тази страна представлява своеобразно бойно поле между Вашингтон и Техеран в продължение на десетилетия, припомня АФП.

От своя страна, иракската шиитска политическа коалиция "Координационна рамка", която поддържа тесни взаимоотношения с Иран изрази "дълбоката си тъга и огромна скръб от смъртта на лидера мъченик, аятолах Али Хаменей".

"Неговата жертва ще остане като пътеводна светлина за всички поколения, а проклятието ще продължи да тегне над ционистките убийци за цяла вечност", заяви политическият блок.