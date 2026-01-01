На първи март - Първата неделя от Великия пост или Неделя Православна, ще бъде посрещнато копие на чудотворната икона на Света Богородица Победоносна в митрополитския храм „Св. вмчца Марина", съобщават от Пловдивската митрополия.

По думите им иконата на Св. Богородица „Победоносна” (Никопея) е създадена в началото на XII век в Константинопол, по поръчка на император Йоан II Комнин и е имала специалното предназначение да предвожда армията в поход. Чудотворният образ е излаган преди битка редом с имперските знамена и хоругвите, а войските са се молели пред нея. Когато императорът се връщал след военна победа и слизал от колесницата си, поставял иконата на мястото, на което е седял. При плавания по море иконата е пътувала в позлатената императорска галера. В мирно време иконата на Св. Богородица Победоносна се е съхранявала в манастира "Св. Йоан Богослов" в Константинопол, разказват от екипа на пловдивската митрополия.

Допълват, че по време на Четвъртия кръстоносен поход през 1204 г. иконата е пренесена във Венеция, Италия, където и до днес украсява левия олтар на катедралата "Сан Марко". Нейното копие е създадено, за да се помни образа и да се почита Света Богородица Победоносна, както и за вдъхновение на защитниците на вярата.

Иконата ще бъде осветена от Пловдивския митрополит Николай, който ще възглави Архиерейска света литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“. Владиката ще отслужи и молебен на Неделя Православна с изнасяне за поклонение на светите мощи и чудотворните икони на Пловдивска епархия с лития около храма.