Смените на директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните (МВР) ще бъдат повече от пет, съобщи пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Припомняме, че вчера бяха назначени нови директори на областните дирекции (ОД) на МВР в Габрово, Разград и Търговище.

Опитвали сме се да намерим хора, в които имаме доверие, имат интегритет, имат достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи, каза министърът.

Дечев подчерта, че основната задача на правителството е да се проведат честни, прозрачни и законосъобразни избори и да не допусне второ касиране на изборите, след това, което се случи на предните парламентарни избори, когато с решение от 15 март 2025 г. Конституционният съд (КС) касира частично изборите поради многобройни изборни нарушения, извършени в 2000 от общо 12 000 секции в страната. Министърът заяви, че не иска да се допуснат втори такива избори и второ такова решение на КС, в резултат на което 16 депутати, които бяха гласували, бяха избирали председател на Народното събрание, заместник-председатели на парламента, трябваше да го напуснат и на тяхно място влязоха 16 нови депутати. Цяла нова парламентарна група влезе в парламента, припомни министърът. Дечев изтъкна, че не иска работата на МВР, докато той го ръководи, да се свърже с второ такова събитие, втори такива избори и второ такова решение на КС.

Министърът се обърна към всички служители на МВР и каза, че ако някой от тях получи информация от негов началник, че министърът на вътрешните работи или някой друг член на неговия кабинет, заместник-министър или заместник главният секретар, са наредили да не се разследва определен случай или да не се работи оперативно по даден случай, защото така е изгодно на министъра, то това не е вярно и е лъжа.