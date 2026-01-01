Доскорошният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева излезе с коментар, след като министърът на здравеопазването я освободи от длъжността. Тя твърди, че е получавала заплахи, през времето, в което е била на поста.

"Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години", пише Динева.

"Парадоксално е, че на фона на приключила донорска ситуация, която обявихме вчера бях освободена с официален мотив, че трябва да се „подобри координацията и ефективността при реализирането им“. Освобождаването ми идва в момент, когато системата работи, а екипите са мобилизирани и фокусирани върху спасяването на човешки животи. В министерството все още стои неподписана документацията, свързана с финансирането на предстоящите Европейски игри за трансплантирани", пише още тя.

По думите й днес е отишла в Министерството на здравеопазването с документи от приключила проверка, която показва, че лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете, следва да бъде затворено. Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Според нея министърът не е пожелал да чуе за нея, а документите са приети в агенцията.

"През времето, в което оглавявах ИАМН, получавах редица заплахи. Натискът беше постоянен. Но никога не съм отстъпвала от принципите си и от задължението си да защитавам закона, пациентите и работата при спазване на медицинските стандарти. Винаги съм вярвала, че контролът в здравеопазването трябва да бъде безкомпромисен, независимо от последствията", пише още Динева.

Тя благодари от сърце на целия екип на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и посочва, че е работила с професионалисти, които ежедневно са поемали тежки решения и носели огромна отговорност.

"Гордея се с постигнатите резултати и с усилията, които положихме за по-строг контрол, повече прозрачност и защита на пациентите. Тръгвам си с високо вдигната глава", завършва поста си тя.

Коя е Иванка Динева

Иванка Динева е български лекар и здравен администратор с над две десетилетия опит в системата на здравеопазването. През септември 2023 г. тя застава начело на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), поемайки поста изпълнителен директор след Росен Коларов.

Професионалният ѝ път в здравната система започва през 2002 г. в районен офис на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) в София. Тя стартира като младши експерт „икономист“, като впоследствие достига до позицията главен експерт.

В периода 2008 – 2012 г. заема ключови длъжности в Централното управление на НЗОК – главен юрисконсулт, изпълняващ длъжността началник на самостоятелен отдел „Правен“ и директор на дирекция „Правна“.

От 2012 г. до началото на 2017 г. работи като консултант в частния сектор и адвокат към Софийската адвокатска колегия. В този период е също съветник на министъра на здравеопазването и подуправител на НЗОК (октомври 2015 – февруари 2017 г.).

Между май 2017 г. и декември 2020 г. Динева е съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика. В края на 2020 г. поема ръководството на Столичната здравноосигурителна каса, която оглавява до септември 2022 г.

Кариерата ѝ обхваща както експертни, така и управленски позиции в публичния сектор, с фокус върху правната рамка и контрола в здравеопазването.