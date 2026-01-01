Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от 26 февруари за директор на ОД на МВР-Търговище е назначен ст. комисар Мариан Михайлов.

Той бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов. Михайлов работеше в „Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР“.

Досега временно преназначеният на длъжност директор на областната дирекция на МВР-Търговище ст. комисар Светлин Петев се връща на титулярната си длъжност началник на РУ-Търговище.

Ст. комисар Мариан Михайлов има дългогодишен стаж в системата на МВР. Завършил е висшето си образование във ВНВУ "Васил Левски"-Велико Търново със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия".

Започва работа в системата като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград, последователно заема длъжностите началник на сектор "Криминална полиция" в РУ-Разград, началник на РУ-Разград, а впоследствие - заместник-директор в ОД на МВР-Разград.

От 21 юни 2016 г. той е заместник-директор в ОД на МВР-Търговище, а от 4 юни 2021 г. е временно преназначен на длъжността директор на Областната дирекция. На този длъжност ст. комисар М. Михайлов работи до 15 август 2023 г.