Окръжен съд – Кюстендил осъди мъж на 16 години затвор за убийство, съобщиха от съда.

Окръжен съд – Кюстендил призна 51-годишния И. К. за виновен за убийството на Л. К. от град Кюстендил. Престъплението е извършено в апартамент в кв. „Запад“ на града в периода от края на октомври до 6 ноември 2023 г. Според съда убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата.

Подсъдимият беше осъден на 16 години лишаване от свобода, като присъдата му е за първоначален строг режим, а времето, през което е бил задържан – от 6 ноември 2023 г. до привеждане на наказанието в изпълнение, се приспада. По обвинението за извършване на деянието с особена жестокост съдът го оправда.

Съдът го осъжда и да заплати на частния обвинител и граждански ищец В. К. сумата 60 000 евро (с левова равностойност 117 349, 80 лева), представляваща обезщетение за претърпените от нея в резултат на престъплението неимуществени вреди - душевни болки и страдания, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 1 декември 2023 г. до окончателното й издължаване.

Мъжът трябва да заплати и на частния обвинител и граждански ищец Г. К. сумата 7 000 евро, представляваща обезщетение за претърпените от нея в резултат на престъплението неимуществени вреди - душевни болки и страдания, ведно със законната лихва върху сумата, като за разликата над присъдената сума до пълния претендиран размер от 120 000 лева, отхвърля иска като неоснователен.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок от днес.