Благотворителен базар отново ще събира средства за ремонта на най-стария православен храм в Ямбол – „Света Троица“.

Девета поредна година на Цветница в двора на църквата ще се предлагат ръчно изработени сувенири и домашно приготвени сладкиши и тестени изделия, приготвени от доброволци за каузата. Това съобщи Васко Стоянов от църковното настоятелство, предаде кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Със средства от досегашните базари и дарения през 2024 г. бе извършен външен ремонт на над 140-годишната черква, която е паметник на културата, припомня БТА. Извършен е ремонт на фасадата и покрива, подменена е дограмата, изградена е нова канализация, направено е облагородяване в двора на храма. Необходими са обаче още средства за вътрешни ремонти и реставрация на поразените от влага стенописи.

По време на миналогодишния базар на Цветница бяха събрани 9300 лева, а на призива за спасяване на храма от разруха за пореден път откликнаха много хора, не само от Ямбол, а и от страната и чужбина. Реставриран беше и иконостасът. „Тази църква е не просто молитвен дом, тя е изключително важна част от историята на Ямбол, която трябва да съхраним и предадем на следващите поколения, защото народ без памет за миналото си няма бъдеще“, коментира Стоянов.

Църквата се намира в най-стария ямболски квартал – „Каргон“. Според историци датира от XVII век, като тогава е била вкопана в земята. След учредяването на Българската екзархия на мястото ѝ, през 1871 г., се издига нова църква. По време на Руско-турската война храмът е опожарен от изтеглящите се османски войски. Съграден е отново през 1884 г. Иконописите са дело на майстори от Тревненската школа.

Именно от църквата „Света Троица“ води началото си празникът на Ямбол – Свети Дух. В двора на храма през 1862 г. е погребан видният ямболски възрожденец – Ради Иванов Колесов, който е бил учител във взаимното училище в храма.