„Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД - Габрово обяви нови цени на водата и на предлаганите услуги, съобщиха от дружеството, предаде кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

Цените влизат в сила от 1 март тази година, а поскъпването е с над 8 на сто.

Увеличението става с решение от 19 декември 2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С него са утвърдени актуализираните цени на ВиК услугите в страната, които „ВиК“ ООД – Габрово ще прилага от 1 март 2026 г.

Съгласно решението цената за доставка на вода за потребителите в област Габрово е 1,452 евро за куб. м без ДДС (2,839 лв. без ДДС). Цената за отвеждане на отпадъчни води е 0,168 евро за куб. м без ДДС (0,329 лв. без ДДС). Към момента цената за доставка на вода за потребителите без ДДС е 1,324 евро за куб. м, а за отвеждане на отпадъчни води - 0,152 евро за куб. м.

За услугата пречистване на отпадъчни води цените без ДДС за битови и приравнени към тях потребители е 0,483 евро за куб. м (0,945 лв. с ДДС) при цена от 0,464 евро за куб. м. към този момент.

Актуализацията на цените е във връзка с одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Промяната цели покриване на оперативните му разходи, включително за възнаграждения, осигурителни плащания и електроенергия, както и осигуряване на средства за изпълнение на инвестиционната програма с цел подобряване на качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационните услуги.

В началото на 2026 г. „ВиК“ ООД - Габрово взе решение временно да отложи въвеждането на новите цени с оглед адаптация към новата валута, допълниха от дружеството.

През 2025 г. дружеството е инвестирало 1 456 840 лв. собствени средства за подобряване качеството на услугите в областта. Реконструирани са 16 161 метра вътрешна водопроводна мрежа и 585 метра канализационна мрежа, ремонтирани са участъци от довеждащи водопроводи, изградени и реконструирани са 4250 метра сградни водопроводни и 585 метра сградни канализационни отклонения, подменени са приходни водомери и е продължило надграждането на системата за диспечеризация, съобщиха още от водоснабдителното предприятие.

За 2026 г. са предвидени инвестиции в публична общинска и публична държавна собственост на обща стойност 768 983 евро (1 504 000 лв.) за цялата територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Габрово. В община Габрово ще бъдат вложени 312 143 евро, в община Севлиево - 280 188 евро, в община Трявна - 90 754 евро, а в община Дряново - 85 897 евро. Сред основните обекти са реконструкции на вътрешни и довеждащи водопроводи, подмяна на сградни водопроводни клонове, изготвяне на работни проекти за ключови участъци от мрежата, както и ремонти на канализационна инфраструктура.

През 2026 г. се очаква да започнат и строителните дейности по проект „Реконструкция и модернизация на ВиК мрежи и съоръжения в област Габрово“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е 32 771 864 евро, от които 29 137 464 евро са безвъзмездна финансова помощ, а 3 634 400 евро - собствено съфинансиране на дружеството. Проектът цели подобряване на достъпа до качествени ВиК услуги за над 60 000 жители в агломерациите Габрово и Севлиево, намаляване на загубите на вода и повишаване ефективността на системите и съоръженията.