Иран разполага все още с определени запаси от ракети, заяви председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн на съвместна пресконференция с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, предаде Ройтерс.

До изказването се стигна на 20-ия ден от войната в Близкия изток.

"Те влязоха в тази война с доста големи запаси от оръжия", каза пред журналисти генералът.

На същата пресконференция Кейн посочи, че американските въоръжени сили остават фокусирани върху постигането на целите си и че САЩ нанасят удари все по-дълбоко в иранска територия с всеки изминал ден.

Генералът допълни, че САЩ нанасят удари и срещу свързани с Иран милиции в Ирак.

"Хеликоптери AH-64 "Апачи" нанасят удари срещу свързани с Иран милиции, за да гарантират, че ще неутрализираме всякакви заплахи в Ирак срещу войските и интересите на САЩ", каза Кейн.