Министерството на разузнаването на Иран е арестувало 97 души по обвинения, че са „войници на Израел“, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавни медии.

Това е поредната вълна на акции в Иран от началото на войната, при които бяха задържани стотици хора заради предполагаеми връзки с Израел и САЩ.

По-рано днес ирански държавни медии цитираха началника на полицията в северната провинция Алборз, според когото 41 души са били арестувани за изпращане на видеоклипове към опозиционни медийни канали, базирани в чужбина.

Настоящата вълна от арести в Иран, обявена от Министерството на разузнаването, където 97 души са задържани по обвинения като „войници на Израел“, не е изолиран инцидент. Тя се вписва в модел на засилени репресии и целенасочени действия срещу предполагаеми опоненти на режима, чиито корени могат да бъдат проследени в предходни години и събития. Всяка точка данни е улика, която разкрива дълбоко вкоренена стратегия.В средата на тази мрежа от обвинения в шпионаж, случаят на шведско-иранския лекар Ахмадреза Джалали е показателен. Той беше арестуван през 2016 г. и осъден на смърт по подозрения в шпионаж в полза на Израел, като правозащитни организации определиха процеса като несправедлив и фиктивен. Тази практика подчертава дългогодишната готовност на иранските власти да прилагат тежки наказания за подобни обвинения.След масовите протести „Жена, живот, свобода“ през 2022 и 2023 г., където певецът Даниал Могадам беше сред арестуваните, режимът засили ответните си мерки. В отговор на тези вълнения, ръководителят на съдебната власт Голамхосеин Мохсени Еджеи обяви политика на „никаква снизходителност“ към протестиращите, като прокуратурата заплаши с присъди, предвиждащи смъртно наказание. Това беше пряк институционален отговор, целящ да потуши всякаква опозиция. Освен това, властите разположиха „специални части за наблюдение“ за активно проследяване на критични гласове, както е документирано.Най-скорошната ескалация на напрежението и „войната“ с Израел, приключила на 24 юни, послужи като катализатор за още по-жестоки репресии. От 13 юни насам са извършени поне шест екзекуции за предполагаем шпионаж в полза на Израел, включително на Бахман Чуби-асл и Курош Кейвани, което според германски издания изпраща „ясен сигнал“ от режима. Тази серия от екзекуции е конкретно действие, което служи като послание за сплашване, налагано от държавата. Една несправедливост, която е видима, е наполовина поправена, но мълчанието продължава да крие истината за много други.