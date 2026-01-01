Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе първа среща с всички синдикати в системата на затворите и съдебната охрана, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Разбирателство, търсене на взаимноприемливи решения на натрупани проблеми, институционален диалог и регулярни срещи – така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместна работа със синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебна охрана.

В работния формат се включиха Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ), Съюзът на синдикалните организации в Министерството на правосъдието, Синдикат „Охрана“, Синдикатът на пенитенциарните служители, Синдикатът на служителите в МП, Синдикатът на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), Синдикалната организация на служителите в Бюрото за защита на застрашени лица (БЗЗЛ) и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации-КНСБ.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси от дневния ред на синдикалните организации, сред които определяне на нов състав на Съвета за социално партньорство и правила за него, финансовото обезпечаване на дирекциите до края на годината, медицинското обслужване на служителите и тяхното обучение. Акцент бяха натрупващите се дела от частен характер срещу служители от ГДИН и Главна дирекция „Охрана“, обичайно водени от лишени от свобода и задържани лица. Крайният изход от тях е в полза на служителите, но производствата ангажират ресурси, включително за защита.

От страна на министерството бяха дадени заявки за подкрепа на служителите в рамките на възможното в условията на общото финансово състояние на страната и очертаваща се бюджетна рестрикция. Поет бе ангажимент за възобновяване на работата на Съвета, както и за последващи действия по повдигнатите въпроси.

На срещата присъстваха ресорният заместник-министър Станимир Станев и професионалните ръководства на специализираните дирекции – гл. комисар Ивайло Йорданов - главен директор на ГДИН, гл. комисар Александър Арабаджийски – главен директор на Главна дирекция „Охрана“, и гл. комисар Росен Тодоров, ръководител на БЗЗЛ.

Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев започна проверки в местата за лишаване от свобода и в звена на съдебна охрана, съобщиха от министерството в края на май. Инспекциите стартираха от най-големия затвор – този в София, затворническите общежития към него „Казичене“ и „Кремиковци“, и затворът в Бобов дол.