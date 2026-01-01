Повдигнато е обвинение и е наложена гаранция от 5 000 евро на 24-годишната шофьорка, която самокатастрофира след гонка с полицията на Околовръстното шосе в София, пише NOVA.

Инцидентът е станал около 03:00 часа през нощта на събота срещу неделя. 24-годишната Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. Малко след това катастрофирала. Полицаите са я тествали с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, младата жена е отказала да подпише документите по случая. Баща ѝ е дългогодишният общински съветник в София Орлин Алексиев.

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Кръвната проба също показва наличието на алкохол - 1,89 промила.

В автомобила, освен Алексиева, е бил и 23-годишен руски гражданин. Заради катастрофата двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.